Savunma sanayinde ivme artıyor! Başarılar sınır ötesine taşıyor! Uluslararası kuruluş açıkladı: 4 milli marka ilk 100’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk savunma sanayisi her geçen gün büyüyerek Türkiye'ye pek çok alanda kritik kabiliyetler kazandırmakla birlikte ülke ekonomisine katkı sunacak katma değerli ürünler geliştirerek uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde 4 Türk firmasının yer alması bu alandaki başarıları gözler önüne seriyor.