Savunmadan çıkan teknolojiler hayat kurtaracak! 146.619 bina tek tek kimliklendirildi

SİSTEM, BİNAYLA İLGİLİ TÜM VERİLERE TEK NOKTADAN ERİŞİM İMKANI SUNUYOR
BKS ile her binaya özgü kimlik oluşturularak bu kimlik üzerinden bina ile ilgili tüm veriler tek noktada toplanıyor ve erişilebilir kılınıyor.
Bu kimlik, çip teknolojisiyle entegre edilen Bina Kimlik Sertifikası üzerinden sağlanıyor. Sertifikada yer alan bilgiler arasında ruhsat durumu, yapı teknik özellikleri, beton kalitesi, proje detayları, yapı sahibi, müteahhit bilgileri ve şantiye şefi gibi çeşitli veriler bulunuyor. Bu bilgilere, oturulan bina üzerindeki Bina Kimlik Sertifikası'nda bulunan kare kodu okutarak ulaşılabiliyor.
BİNA KİMLİK SİSTEMİ, ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARIYOR
BKS, afet durumlarında büyük öneme sahip bulunuyor. Deprem, sel gibi acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerinin bina ile ilgili detay verilere hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi, kurtarma operasyonlarının başarı oranını artırıyor. Bu, projenin sadece yapı denetimi değil, aynı zamanda acil durum yönetimi açısından hayati bir rol oynamasını sağlıyor.
Bina Kimlik Sistemi Projesi, teknolojinin güvenlik ve yapı denetimi alanındaki kullanımını üst düzeye çıkaran örneklerden birini oluşturuyor.