Savunmadan çıkan teknolojiler hayat kurtaracak! 146.619 bina tek tek kimliklendirildi

146.619 BİNA TEK TEK KİMLİKLENDİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği BKS Projesi, Türkiye'nin yapı denetim ve güvenliği alanındaki teknolojik çözümlerine bir yenisini ekledi.

2021 yılında başlatılan ve ASELSAN iştiraki ASELSANNET tarafından yürütülen proje kapsamında, Elektronik Beton İzleme Sistemi ve Yapı Denetim Sistemi gibi teknolojik altyapılar kullanılarak binaların detaylı verileri bir araya getiriliyor. Sistem, özellikle deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale için kritik önem taşıyor.

Yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla geliştirilen BKS, Türkiye'de yapıların QR kod ve RFID (çip) teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, sayısal proje, deneysel sonuçlar ve koordinat verileri gibi teknik verilerin çevirim içi olarak kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlıyor.

Sistem kullanılarak bugüne kadar 146 bin 619 yapıya bina kimlik sertifikası uygulandı.