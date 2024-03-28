Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

İşte Doğaner'in o yazısı:

"Seçime 4 gün kaldı. 31 Mart Pazar günü sandığa gideceğiz ve sonrasında nihayet seçimsiz uzun bir dönem bizi bekliyor. Gündemimiz belli. Artık ekonomide atılacak adımlar ve enflasyonla mücadele en üst sıraya çıkacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her şehirde her miting alanında açıkça dile getirdi:

"Yılın 2. yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek. Enflasyon düştükçe bütçede elimiz rahatlayacak. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz."