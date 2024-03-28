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Haberler Fotohaber Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…
Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:01

Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

Türkiye yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken seçim sonrası gündem şimdiden belli. Seçimsiz geçecek uzun bir dönemde gündem ekonomi olacak. Ekonomide atılacak adımlar, enflasyonla mücadele en üst sırada yer alacak. Başkan Erdoğan, miting alanlarında konunun önemine değinerek, "Yılın 2. yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek. Enflasyon düştükçe bütçede elimiz rahatlayacak. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuya ilişkin detayları köşesinde kaleme aldı.

ÖZLEM DOĞANER
Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim sonrası gündem konuşulmaya başlandı. Gündem maddelerini ise ekonomik adımlar ve enflasyonla mücadele oluşturacak. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme alarak değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

İşte Doğaner'in o yazısı:

"Seçime 4 gün kaldı. 31 Mart Pazar günü sandığa gideceğiz ve sonrasında nihayet seçimsiz uzun bir dönem bizi bekliyor. Gündemimiz belli. Artık ekonomide atılacak adımlar ve enflasyonla mücadele en üst sıraya çıkacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her şehirde her miting alanında açıkça dile getirdi:
"Yılın 2. yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek. Enflasyon düştükçe bütçede elimiz rahatlayacak. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz."

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Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

Sadece seçimi değil, yılın ilk çeyreğini de geride bırakıyoruz. 2. çeyrekte alınacak kararlar, yılın ortasında düşmesini beklediğimiz enflasyonun gidişatını daha da netleştirecek.
Geçen gün yazmıştık. Herkesin bir seçim sonrası senaryosu var. Çoğu yalan dolan. Sosyal medyadan herkesin algısını bozmaya çalışıyorlar.

Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

İşin aslına bakacak olursak. Elbette çalışmalar var, takip ediyoruz. 2024 yılı zorlu bir yıl olacak ve biraz kemer sıkma dönemi yaşanacak. Peki, ama neler yapılmalı? Pek çok ekonomistle konuştum. Birkaç başlıkla beklentileri yazıya dökmek istedim.

Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…

Enflasyonla mücadelenin aksayan kısımlarını kalem kalem ele almak lazım. Fiyatlama davranışlarından gıda enflasyonuna kadar her alana yeni önlemler almak gerekiyor.

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