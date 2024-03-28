Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
10:01
Seçim sonrası beklentiler! Sosyal medya senaryoları boşa çıkacak! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor: Tarih belli…
Türkiye yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken seçim sonrası gündem şimdiden belli. Seçimsiz geçecek uzun bir dönemde gündem ekonomi olacak. Ekonomide atılacak adımlar, enflasyonla mücadele en üst sırada yer alacak. Başkan Erdoğan, miting alanlarında konunun önemine değinerek, "Yılın 2. yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek. Enflasyon düştükçe bütçede elimiz rahatlayacak. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuya ilişkin detayları köşesinde kaleme aldı.