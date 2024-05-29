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Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:09

SGK'dan 'Şehit yakınları' için açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SGK’dan ’Şehit yakınları’ için açıklama

SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

SGK’dan ’Şehit yakınları’ için açıklama

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

SGK, 29 Mayıs tarihinde bazı sitelerde yer alan "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıkların kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda olmadıkları" ifadesinin doğru olmadığını; şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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