SGK’dan ’Şehit yakınları’ için açıklama

SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR SGK, 29 Mayıs tarihinde bazı sitelerde yer alan 'Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıkların kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda olmadıkları' ifadesinin doğru olmadığını; şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 📣 Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialarla ilgili basın açıklaması. pic.twitter.com/mG78lyoUvu — SGK (@sgksosyalmedya) May 29, 2024