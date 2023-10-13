Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

1.20 faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu karar sayesinde ev bir yatırım aracı olmaktan çıkarken hiç evi olmayan vatandaşlar için fırsat kapısı aralanıyor. Söz konusu fırsatlardan birinin de ilk kez ev alacaklara 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranına sahip konut kredisi olması bekleniyor. Bu kapsamda ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. İlk Evim düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru ekranı, şartları araştırılıyor. Peki; 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte detaylar...