Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

VADE NE KADAR OLACAK, FAİZ ORANI NE OLUR?

Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.

Önemli bir diğer etken de son dönemde özellikle özel bankalarda aylık 2.90'a kadar çıkan konut kredileri faiz oranlarının nispeten tüketiciler için kabul edilebilir seviyeye düşürülmesidir.

Burada da çok net belli olmasa bile belki 1.20-1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde bir kampanya sektör tarafından talep edilebilir.