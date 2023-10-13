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Haberler Fotohaber Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:30

Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

1.20 faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu karar sayesinde ev bir yatırım aracı olmaktan çıkarken hiç evi olmayan vatandaşlar için fırsat kapısı aralanıyor. Söz konusu fırsatlardan birinin de ilk kez ev alacaklara 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranına sahip konut kredisi olması bekleniyor. Bu kapsamda ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. İlk Evim düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru ekranı, şartları araştırılıyor. Peki; 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte detaylar...

Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. İlk Evim konut kredisi kampanyası ile ilk kez ev alacak vatandaşlara 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı sunulması bekleniyor. Söz konusu kampanya için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına çevrilmiş durumda. BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredileri sınırlama kararı almıştı. Karara göre, tapusu olan kişi, yeni bir ev daha almak isterse evin değerinin yüzde 90'ı değil yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek. Bu uygulama ile yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor. Düşük faizli konut kredisi şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, kimler yararlanacak? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi son durum gelişmeleri…

Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE! YENİ DÜZENLEME GELİYOR: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

Son Dakika 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı!

VADE NE KADAR OLACAK, FAİZ ORANI NE OLUR?

Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.

Önemli bir diğer etken de son dönemde özellikle özel bankalarda aylık 2.90'a kadar çıkan konut kredileri faiz oranlarının nispeten tüketiciler için kabul edilebilir seviyeye düşürülmesidir.

Burada da çok net belli olmasa bile belki 1.20-1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde bir kampanya sektör tarafından talep edilebilir.

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