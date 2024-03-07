Giriş Tarihi: 07.03.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
16:44
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptık
Son dakika haberleri: Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu söyledi. Öte yandan Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi.