SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran petrol ve doğal gaz açıklaması

'GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM HAZİRAN AYINDA 50 BİN VARİLE ULAŞACAK'

Gabar'da 4 bölgede 37 kuyuda 42 bin 500 varil üretim yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, 2016 yılında stratejiyi değiştirip yeni hedef koymadan önce TPAO'nun ülke genelindeki petrol üretiminin 37 bin 500 varil olduğunu aktardı.

"Nihai hedefimiz yıl sonunda 4 bölgede 100 bin varile ulaşmak" diyen Bayraktar, ana hedeflerinin 50 bin varil olduğunu ve Haziran ayında bu rakama ulaşılacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, Gabar sahasında hedef bölge sayısının 14 olduğunu; 4'ünde üretim yapıldığını 10'ununda da sondaj yapıldığını belirterek, istenilen netice alındığında Türkiye'nin petroldeki makus tarihinin kırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

"2750 ARKADAŞIMIZ PETROL OPERASYONLARINDA GÖREV YAPIYOR"

Gabar'ın Türkiye'nin petrol başkenti olacağı inancında olduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Muazzam bir operasyon yürütülüyor bu dağlarda. Yaklaşık 350 kilometre beton yol yaptık. Büyük makinaların buraya kurulmasında, her kulenin başında çalışanlarımız var. 2750 arkadaşımız petrol operasyonlarında görev yapıyor. Petrolün tankerlerle taşınması ayrı bir iş alanı. Bu bölge ayrı bir iş sahası oluşturuyor. Dışarı göç arayışına girmemesine vesile olacak bir iş sahası var" dedi.

"225 TANKER PETROLÜ BURADAN TAŞIYOR"

'Petrolü bulmak ayrı bir hikaye' diyen Bayraktar, şöyle dedi: "Bulduktan sonra üretim yapmak farklı bir iş. Petrolü ürettiniz ve yerin üzerine çıkardıktan sonra işlemeniz gerekiyor, sevk etmeniz gerekiyor. 225 tanker petrolü buradan taşıyor. Petrol boru hattı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 bin varillik petrolü 37 kilometrelik boru hattıyla taşımak istiyoruz. Hakkari, Şırnak, Siirt, Van beklentilerimiz olduğu yerlerden. Karlı yollar temizleniyor ve iş makinelerimizi oraya götüreceğiz. Coğrafyada büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Başarı geldikçe bizim ümidimiz daha da artıyor. Bu petrolü insanımıza sunmak istiyoruz. Kendi mühendislerimizle bunları başaracağız. 35 bin varilden bugün Türkiye'nin 105 bin varile geldiği bir nokta var. Yaklaşık 3 kat büyüme kaydettik. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün yüzde 10'unu kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Yerli petrol üretimimizi kendi kaynaklarımızla karşılayacağız."