Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:46

SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlayacağız, istihdam artışı çok güçlü. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve fiyat istikrarı olacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedefimiz. Bir diğer hedefimiz bütçe açığının yüzde 3'ün altına düşürülmesi. Türkiye'nin risk priminde muazzam bir düşüş var. Risk algısı iyileşiyor. CDS 330 civarına düştü. 370 bazlık bir düşüş oldu" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, "Daha adil bir vergi sistemi için çok ciddi adımlar atacağız. Gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. Geçen sene yeni KDV, ÖTV artışına girdik ama gelecek sene bu vergi artışları yaşanmayacak" dedi.

SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurala dayalı öngörülebilir bir programla devam ettikçe yatırımcıların ilgisinin artacağını ifade etti. Şimşek, "Reformlar yaparak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Mehmet Şimşek'in konuşmaları şöyle:

Büyüme, güçlü ve her ne kadar önümüzdeki dönemde yavaşlama ihtimali varsa da 2023'e ilişkin OVP'deki öngörülerimizle paralel gidiyor. Programda biz 4,4'lük bir büyüme öngörmüştük. Bu düşük gibi gelebilir fakat küresel büyüme yüzde 3 veya altında olacak. Dolayısıyla küresel büyümenin 1,5 katı hızlı büyüyor olacağız. Yani 2023'te Orta Vadeli Program'daki yüzde 4,4'lük hedefi gerçekleştirirsek bu rakamlar onunla tutarlı. Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlamış olacağız. İstihdam artışı çok güçlü. Burada önemli olan husus büyümenin yeniden dengelenmesi. Burada da yeniden dengelenme başladı, hafif bir şekilde üçüncü çeyrekte.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

"TÜRKİYE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME PATİKASINA GİRMİŞ OLACAK"

Net ihracatın etkisi örneğin bir önceki yani çeyreğe baktığınız zaman eksi yüzde 4,9'du. Yani aşağı çekiyordu büyümeyi net ihracat. Şimdi onun negatif etkisi azaldı. Eksi 2,6'ya düştü bu önemli. İç talebin etkisi örneğin yüzde 8,8 puanlıktı, 8,5 puana geriledi. Programın amacı büyümeyi yeniden dengelemek yani daha kaliteli bir büyümeyi yatırıma ve net ihracata dayalı büyümeyi sağlamak. Biz bunu önemsiyoruz. Büyüme bir taraftan güçlü tabi bu çok anlamlı ve cesaret verici. Ama burada önemli olan büyümenin kalitesini de artırabilmek. İşte bizim Orta Vadeli Program'ın hedefi kalite noktasında da hedeflerimizi gerçekleştirmek. Yani iç talep daha ılımlı hale dönerken net ihracatın etkisinin olumluya dönmesini bekliyoruz. Böylece Türkiye daha sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmiş olacak. Bunu tabiki bir taraftan fiyat istikrarını sağlayarak yapacağız. Yani enflasyonu tek haneye düşürerek yapacağız orta vadede. Enflasyonu tek haneye düşürebilirsek yüksek sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz.

SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

"BÜYÜNENİN YÜKSEK TUTULMASI İÇİN VERİMLİLİĞE ODAKLANACAĞIZ"

İkincisi de verimlilik artışı. Verimlilik artışı doğru yatırımlarla reformlarla olur. Bir taraftan yatırımların üretken alanlara kaydırılması ki bu programımızın önemli bir hedefi bir taraftan da reformlarla rekabet ortamını iyileştirerek verimliliği artırmak. Dolayısıyla büyümenin iki ana motoru önümüzdeki dönemde bir taraftan verimlilik artışı bir taraftan da fiyat istikrarını sağlayarak ve var olan imkanları üretken alanlara kanalize ederek büyümenin yüksek tutulması, verimliliğin yüksek tutulması. Yani biz şu anda verimliliğe odaklanacağız. Büyümenin yüksek çıkması beklenenden yüksek çıkması olumlu. Yeniden dengelenmenin başlaması olumlu. Ama bu yeterli değil önümüzdeki dönemde büyüme büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacak buna hazırlıklı olmamız lazım. Burada korkulacak bir şey yok. Burada önemli olan Türkiye'nin Orta Vadeli Program perspektifi ile yüksek sürdürülebilir büyüme patikasına girmesi. Bunu da başaracağız.

SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

"HEDEFİMİZ BU SENE ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK"

Orta Vadeli Programımız kamuoyu ile eylül ayında paylaşıldı. Aslında biz fiilen uygulamasını hazirandan itibaren başlatmıştık. Orta Vadeli Programın bir kaç önemli bileşeni var. Bir kaç tane de önemli hedefi var. Birinci bileşen dezenflasyon programı. Yani enflasyonu önce kontrol altına alıp daha sonra tek haneye indirecek bir program. Orta Vadeli Programın en önemli bileşeni fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarından kastımız enflasyonun düşürülüp tek hanede tutulmasıdır. Burada hedefimiz bu sene enflasyonu kontrol altına almak. Gelecek sene sonu yüzde 34'e indirmek. Daha sonraki 2025 ve 2026 sonunda da tek haneye düşürmek. En önemli bileşen bu. Bunun için para politikasında bir rasyonelleşmeye gittik. Yani iç talebi daha makul bir düzeyde tutmak için bozulan fiyatlama davranışlarını düzeltmek için bir para politikasında iyileştirmeye gittik. Merkez Bankası burada gerekeni yapıyor.

SON DAKİKA