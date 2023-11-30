SON DAKİKA: Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlayacağız, istihdam artışı çok güçlü. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve fiyat istikrarı olacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedefimiz. Bir diğer hedefimiz bütçe açığının yüzde 3'ün altına düşürülmesi. Türkiye'nin risk priminde muazzam bir düşüş var. Risk algısı iyileşiyor. CDS 330 civarına düştü. 370 bazlık bir düşüş oldu" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, "Daha adil bir vergi sistemi için çok ciddi adımlar atacağız. Gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. Geçen sene yeni KDV, ÖTV artışına girdik ama gelecek sene bu vergi artışları yaşanmayacak" dedi.