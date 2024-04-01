Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
12:09
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten 31 Mart Yerel Seçimleri ve enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomi mesajı geldi. Bakan Şimşek, "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.