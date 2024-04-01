SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten 31 Mart Yerel Seçimleri ve enflasyon mesajı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"ANA HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.