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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Şimşek '420 binin üzerinde tespit edildi' diyerek açıkladı: Son gün 5 Nisan...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 12:47

SON DAKİKA: Bakan Şimşek '420 binin üzerinde tespit edildi' diyerek açıkladı: Son gün 5 Nisan...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü belirterek, "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek ’420 binin üzerinde tespit edildi’ diyerek açıkladı: Son gün 5 Nisan...

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri beyannamelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek ’420 binin üzerinde tespit edildi’ diyerek açıkladı: Son gün 5 Nisan...

"420 BİNİNDE YERİNDE TESPİTTE BULUNDUK"

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

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