Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
12:47
SON DAKİKA: Bakan Şimşek '420 binin üzerinde tespit edildi' diyerek açıkladı: Son gün 5 Nisan...
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü belirterek, "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz." dedi.