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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: 'Kasım indirimleri' incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:47

SON DAKİKA: 'Kasım indirimleri' incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

Son dakika haberi...Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon TL para cezası uyguladığını, sadece Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

Son dakika haberi..Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

"KASIM İNDİRİMLERİ" MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu. Reklam Kurulu Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

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SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

VATANDAŞLARDAN YÜZLERCE ŞİKAYET GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na kasım ayı indirimleri kapsamında vatandaşlardan yüzlerce şikâyet geldiği öğrenildi. Yüzde 70-80 gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu şikayetlerde dile getirildi. Reklam Kurulu 14 Kasım'da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Toplantı sonucunda "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte 2.7 milyon TL idari para cezası uyguladı.

SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

KASIMDA 16 ADET İNDİRİMLİ SATIŞ DOSYASI HAKKINDA DURDURMA VE PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Reklam Kurulu tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

TÜKETİCİYİ ALDATANA CEZA YAĞDI

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

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