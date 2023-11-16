SON DAKİKA: ’Kasım indirimleri’ incelendi! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı!

Son dakika haberi...Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon TL para cezası uyguladığını, sadece Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.