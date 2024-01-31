BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

PETROL NELERİ FİYATLIYOR?
Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.
Fed'in politika faizini sabit bırakacağına ilişkin beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Hafta sonu Kızıldeniz'de gerginliği artıran hareketlilik sonrası artan arz endişeleri de fiyat yükselişlerine katkıda bulunuyor.
Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişeler, salgın sonrası toparlanma sürecindeki ülkenin ekonomik görünümüyle ilgili endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.