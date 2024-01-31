Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:07

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olan brent petrol yukarı yönlü yükselişlerini sürdürüyor. Petroldeki yükselişler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı. Motorin fiyatları ardından yarın da benzine zam geliyor. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol piyasasından son gelişmelerle beraber il il güncel akaryakıt fiyatları...

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Son dakika haberleri...Brent petrol tarafında yaşanan sert yükselişler sonrası akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Son dönemde benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında petrole paralel yükselişler yaşanıyor.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

BENZİNE ZAM GELİYOR

Jeopolitik risklerle petrolde oluşan arz ve talep endişeleri akaryakıt fiyatları üzerinde de belirleyici oluyor. Orta Doğu'da artan tansiyon, Kızıldeniz'de devam eden gerginlik, ABD ile Çin'den gelen haber akışlarından etkilenen brent petroldeki yükselişler ilk önce motorin fiyatları yansıdı. Şimdi de benzin fiyatı tarafına yansıyor. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre yarından itibaren benzine zam geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

PETROL NELERİ FİYATLIYOR?

Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.

Fed'in politika faizini sabit bırakacağına ilişkin beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Hafta sonu Kızıldeniz'de gerginliği artıran hareketlilik sonrası artan arz endişeleri de fiyat yükselişlerine katkıda bulunuyor.

Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişeler, salgın sonrası toparlanma sürecindeki ülkenin ekonomik görünümüyle ilgili endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

PETROL FİYATLARI EYLÜL AYINDAN BU YANA İLK AYLIK KAZANCINA YÖNELDİ

Petrol fiyatları, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların artmasının tanker trafiğini yönlendirmesi ve Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya ilişkin korkuları artırmasıyla Eylül ayından bu yana ilk aylık kazancına yöneldi.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

BİDEN'IN BİR SONRAKİ HAMLESİ PİYASANIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Piyasa hafta sonu Ürdün'de Amerikan birliklerini öldüren insansız hava aracı saldırısına karşı ABD'den bir yanıt bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ayrıntı vermeden nasıl yanıt vereceğine dair bir karar verdiğini söyledi ve saldırıda kullanılan silahların sağlanmasından İran'ın sorumlu olduğunu ekledi. Tahran olaya karıştığını reddetti ve ABD'yi gerilimi azaltmak için diplomasi kullanmaya çağırdı. Biden'ın bir sonraki hamlesi piyasanın yönünü belirleyecek.

SON DAKİKA