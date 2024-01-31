BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine zam geliyor! Gözler Biden’e çevrildi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

BENZİNE ZAM GELİYOR

Jeopolitik risklerle petrolde oluşan arz ve talep endişeleri akaryakıt fiyatları üzerinde de belirleyici oluyor. Orta Doğu'da artan tansiyon, Kızıldeniz'de devam eden gerginlik, ABD ile Çin'den gelen haber akışlarından etkilenen brent petroldeki yükselişler ilk önce motorin fiyatları yansıdı. Şimdi de benzin fiyatı tarafına yansıyor. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre yarından itibaren benzine zam geliyor.