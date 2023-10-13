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Haberler Fotohaber SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 08:07

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri...13 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye yeni deprem haberleri ile cuma gününe gözlerini açtı. Sabah saatlerinde Yunanistan'da yaşanan 3.7 büyüklüğündeki deprem ülkemizde Muğla ve çevresinde hissedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle afet bölgesi olarak nitelediğimiz altı il başta olmak üzere her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, son depremler 14 Ekim 2023 listesi…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deremler sayfası bildirimlerine göre Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ülkemizdeki komşu şehirlerde hissedildi. İzmir ve Muğla'dan da hissedilen depremler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Türkiye 14 Ekim Cuma gününe art arda deprem haberleri ile giriş yaptı.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, komşu illerimizde de hissedildi. Saat 06.33'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.3 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün saat 02.33'te Kahramanmaraş ili Genben-Andırın merkez üssünde de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BİNGÖL DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 13 Ekim Cuma günü saat 07.36'da Bingöl ili Karlıova merkez üssünde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen Bingöl depreminin detayları şu şekilde;

Büyüklük:3.4

Yer: YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

Tarih ve saat: 13-10-2023 07:36:54

Derinlik: 5 km

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

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