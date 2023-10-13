SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Bingöl Karlıova sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile 13 Ekim 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deremler sayfası bildirimlerine göre Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ülkemizdeki komşu şehirlerde hissedildi. İzmir ve Muğla'dan da hissedilen depremler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve son dakika deprem haberleri…