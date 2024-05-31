SON DAKİKA: Dış ticaret açığında büyük düşüş! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yıllıklandırılmış bazda ise 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı, Nisan ayı itibari ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93 milyar dolara geriledi.

Dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğini dile getiren Bakan Bolat, "2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.