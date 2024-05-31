Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
09:10
SON DAKİKA: Dış ticaret açığında büyük düşüş! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığının, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 oranında azalarak 30,2 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının Nisan ayı itibari ile 27,3 milyar dolar azalarak 93 milyar dolara gerilediğini belirterek, dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğini dile getirdi.