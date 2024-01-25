SON DAKİKA: ECB faiz kararı açıklandı: Temel enflasyon düşüyor!

Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyle:
"Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını sabit tutma kararı almıştır. Gelen bilgiler, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde teyit etmiştir.
Manşet enflasyon üzerinde enerji kaynaklı yukarı yönlü baz etkisi dışında, enflasyonun ana eğilimindeki düşüş devam etmiş ve geçmişteki faiz artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımaya devam etmiştir. Sıkı finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır.
Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir.
Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.
Özellikle, Yönetim Konseyi'nin faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır.