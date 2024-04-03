SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

"SOSYAL REFAHI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde OVP ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

2024 yılında özellikle dış ticaret dengesinde görülen iyileşmeyle beraber cari işlemler dengesinde de olumlu seyir devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz. Verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarımızı OVP takvimiyle uyumlu şekilde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz.