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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:19

SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik. Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz" denildi.

SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

Son dakika haberi: Yerel seçimler sonrası ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. EKK sonrası yapılan açıklamada, "2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik. Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklamada temel öncelik olan enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Para politikasında sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikasıyla desteklenmesiyle yılın 2. yarısında yıllık enflasyonda belirgin gerileme beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılarak Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirmekte olduğumuz politikalar ve yapısal refomlar bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır. Bugün gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü EKK toplantısında son dönem makroekonomik gelişmeler ele alınırken önümüzdeki döneme ilişkin öncelikler istişare edilmiştir. 2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik.

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SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

"ENFLASYON YILIN 2. YARISINDA GERİLEYECEK"

Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi neticesinde yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmektedir.

SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

"SOSYAL REFAHI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde OVP ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

2024 yılında özellikle dış ticaret dengesinde görülen iyileşmeyle beraber cari işlemler dengesinde de olumlu seyir devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz. Verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarımızı OVP takvimiyle uyumlu şekilde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz.

SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında son dönem makroekonomik gelişmeleri ele alarak önümüzdeki döneme ilişkin öncelikleri istişare ettik.

Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi neticesinde yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde OVP ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

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