SON DAKİKA: Yerel seçimler sonrası ilk kritik ekonomi toplantısı sona erdi! Enflasyon mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantının ardından yazılı açıklamada temel öncelik olan enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.
Para politikasında sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikasıyla desteklenmesiyle yılın 2. yarısında yıllık enflasyonda belirgin gerileme beklendiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılarak Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirmekte olduğumuz politikalar ve yapısal refomlar bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır. Bugün gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü EKK toplantısında son dönem makroekonomik gelişmeler ele alınırken önümüzdeki döneme ilişkin öncelikler istişare edilmiştir. 2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik.