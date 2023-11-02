SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.