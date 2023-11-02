SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri başlıyor. 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri için beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kasım ayının ilk yarısı itibariyle ödemelerin tamamlanacağını belirtilirken SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Peki, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 5000 TL ikramiye ödeme tarihinde son durum…