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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:16

SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri başlıyor. 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri için beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kasım ayının ilk yarısı itibariyle ödemelerin tamamlanacağını belirtilirken SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Peki, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 5000 TL ikramiye ödeme tarihinde son durum…

SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Kasım ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli 5000 TL bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Çalışan emekliler bu ikramiye kapsamının dışında tutulacak, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar yararlanacak.. Emekli Cumhuriyet ikramiyesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 5000 TL ikramiyesinin ödeme tarihleri (4A-4B-4C) …

SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

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SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN TARİH AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Emekli ikramiyesi için çalışmalarda sona geldik. Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."

SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

SON DAKİKA EMEKLİ 5 BİN TL İKRAMİYESİ ÖDEMESİ BAŞLIYOR! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu! SSK, Bağkur emekli 5 bin TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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