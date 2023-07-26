Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli promosyon kampanyaları yenilendi: 2023 Temmuz emekli maaşı zammı hareketlendirdi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 02:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 02:06

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi: 2023 Temmuz emekli maaşı zammı hareketlendirdi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündemdeki yerini koruyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bu gelişme sonrası ise müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon kampanyaları yeni dönem için yenilendi. Ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise güncel banka promosyonu tutarlarını araştırmaya koyuldu. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank promosyon ücretleri güncel durum sorgulanıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz emekli maaşı zammı sonrası banka banka emekli promosyon ödemeleri

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Temmuz zammı hareketlendirdi: 2023 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak Temmuz zammı belli oldu. Yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası bankaların promosyon yarışı da kızıştı. Müşteri kazanım hedefini yakalamak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyalarını Temmuz ayı için yeniledi. Ek gelir kazanmak isteyen emekliler ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Temmuz maaş zammı sonrası Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Temmuz zammı hareketlendirdi: 2023 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.

Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Temmuz zammı hareketlendirdi: 2023 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor.

2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Temmuz zammı hareketlendirdi: 2023 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Temmuz zammı hareketlendirdi: 2023 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

SON DAKİKA