Emekli promosyon kampanyaları yenilendi: 2023 Temmuz emekli maaşı zammı hareketlendirdi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündemdeki yerini koruyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bu gelişme sonrası ise müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon kampanyaları yeni dönem için yenilendi. Ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise güncel banka promosyonu tutarlarını araştırmaya koyuldu. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank promosyon ücretleri güncel durum sorgulanıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz emekli maaşı zammı sonrası banka banka emekli promosyon ödemeleri…