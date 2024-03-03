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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:50

SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Son dakika haberi: Emekli promosyon kampanyaları Mart 2024 dönemi için yenilendi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25 zam alırken, banka promosyonları da güncellendi. Özellikle özel bankalar müşteri kazanma iştahıyla emekli promosyonu kampanyaları düzenliyor. Banka promosyonu emeklilere ek gelir kapısı oldu. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil emekli banka promosyonu tutarları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Son dakika haberleri: Ocak 2024 dönemi ile birçok banka promosyonu 10 bin TL üzerine yükseldi. Özel bankalar emekli promosyonu ve ek desteklerle müşteri kazanmak için rekabete giriyor. Bu durum emeklilere yaradı. Mart 2024 için emekli promosyon kampanyaları yeniden belirlendi. Banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyon veriyor?

SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMELERİ BANKALARIN MÜŞTERİ KAZANMA İŞTAHINI ARTIRDI

Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artışla 3 bin TL oldu. Emekliler 2024 yılında toplamda 6 bin TL ikramiye alacak.

Emeklilerin ödeneklerindeki bu artışlar emekli promosyon kampanyaları ile bankaların müşteri kazanma iştahını artırdı.

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SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE 49,25'E EŞİTLENDİ

Memur emeklisi yüzde 15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 49,25 zam alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlede SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memurların aldığı zamma eşitlendi. Öte yandan Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak.

SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

YÜZDE 50 BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulu 16 milyon emeklinin çıkmasını dört gözle beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yasa ile emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları 2 bin liralık ikramiye yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı.

Emekli ikramiyesi zammı yüzde 50 olarak belirlendi. 2024 yılında emekliler Temmuz maaş zammı öncesi 6 bin TL ikramiyeyi hesaplarında görecek. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Emekli ikramiyelerinin 2024 yılı maliyeti 96 miyar TL'yi bulacak.

SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

UZMANLAR EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BANKA SEÇERKEN UYARDI

Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu. Emekli promosyon tutarlarının yanında ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emekliye taahhüt edilen rakamlar yükseliyor. Ancak burada atılan imzaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde zorunlu kullanım şartı ile emekliler için bir mağduriyet sorunu ortaya çıkabilir.

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