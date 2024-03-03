Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:50
SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...
Son dakika haberi: Emekli promosyon kampanyaları Mart 2024 dönemi için yenilendi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25 zam alırken, banka promosyonları da güncellendi. Özellikle özel bankalar müşteri kazanma iştahıyla emekli promosyonu kampanyaları düzenliyor. Banka promosyonu emeklilere ek gelir kapısı oldu. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil emekli banka promosyonu tutarları...