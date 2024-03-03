SON DAKİKA: Emekli promosyon Mart 2024 kampanyaları açıklandı! Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Son dakika haberleri: Ocak 2024 dönemi ile birçok banka promosyonu 10 bin TL üzerine yükseldi. Özel bankalar emekli promosyonu ve ek desteklerle müşteri kazanmak için rekabete giriyor. Bu durum emeklilere yaradı. Mart 2024 için emekli promosyon kampanyaları yeniden belirlendi. Banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyon veriyor?