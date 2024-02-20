BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

"İNDİRİMLERİ TÜKETİCİYE YANSITIN"

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu, kurallar ve formülün belli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır."