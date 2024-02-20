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Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:30

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

Son dakika haberi: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

Son dakika haberleri...Akaryakıtta son zamların ardından rekor fiyatlar görülürken, EPDK'dan bayi marjlarıyla ilgili bir açıklama geldi.

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

EPDK'DAN RAFİNERİLERE UYARI

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle son günlerde küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin uluslararası piyasalarda sadece Brent tipi petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilediğine işaret edildi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin iç piyasadaki fiyat hareketlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

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BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

Benzin ve motorin fiyatlarının devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyonla belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde EPDK'nin tavan fiyat uygulama yetkisi bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirtti.

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!

"İNDİRİMLERİ TÜKETİCİYE YANSITIN"

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu, kurallar ve formülün belli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır."

SON DAKİKA