Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:30
BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA: EPDK’dan rafinerilere petrol uyarısı: İndirimleri tüketiciye yansıtın!
Son dakika haberi: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.