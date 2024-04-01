SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

Son dakika haberleri: Kurumlar vergisi mükellefleri için 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme dönemi başladı. SON GÜN 30 NİSAN Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek. BANKA/KREDİ KARTLARI ARACILIĞIYLA YAPILABİLECEK Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek. PTT İŞ YERLERİNDEN DE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.