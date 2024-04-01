SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

BANKA/KREDİ KARTLARI ARACILIĞIYLA YAPILABİLECEK

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.