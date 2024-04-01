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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan
Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:12

SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

Son dakika haberi: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

Son dakika haberleri: Kurumlar vergisi mükellefleri için 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme dönemi başladı.

SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

SON GÜN 30 NİSAN

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

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SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

BANKA/KREDİ KARTLARI ARACILIĞIYLA YAPILABİLECEK

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Son gün 30 Nisan

PTT İŞ YERLERİNDEN DE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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