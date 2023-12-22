BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR, CARİ AÇIK YÜZDE 2'YE DÜŞECEK

Ekonominin önemli isimlerinin yer aldığı Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" ve "Para Sohbetleri" programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık bir iyileşme olduğuna dikkat çekerek, 2026 yılında cari açığın yüzde 2 seviyesine çekileceğini belirtti.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme mesajı!

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyümede dengelenme sağlanacak. Reformlar sayesinde büyüme potansiyelinde artış olacak. Önümüzdeki dönemde yüksek büyümeyi devam ettireceğiz.

Enflasyon 2026'da tek hane olacak. Enflasyon kalıcı şekilde düşecek. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Orta Vadeli Plan'ı (OVP) ortaya koyduk. Öngörülebilirlik arttı. Belirsizlik dağıldı. Orta vadeli program kamu ve özel sektör için yol haritası niteliğinde.

Bütçe açığı yüzde 6'nın altında olacak. Bir sonraki seneye borç kalmayacak. Cari açık 2026'da yüzde 2 olacak.

Türkiye çok avantajlı bir noktada. Uluslararası fon akışı başladı

70 milyar TL'lik kredi alanı açtık.

Türkiye'nin risk primlerini (CDS) 200 puanın altına düşürmeyi hedefliyoruz. Küresel faiz indirimleriyle beraber bizim gibi hikayesi olan ekonomilere fon akışı artacak.

Türkiye'nin not görünümünde iyileşme var.

Önümüzdeki yıllarda küresel yatırımcılar 'Biz neden Türkiye'de değiliz' diyecekler. Enflasyonu biz tek haneye indirdiğimiz zaman sermaye piyasaları çok önemli bir alternatif haline gelecek. Biz bunu başaracağız. Biraz sabır lazım. Programlar gerçekçi olup kararlılıkla uygulanıp ve toplumsal desteği kazandığı zaman başarılı oluyor.

2024 yılında 2,2 trilyon TL vergiden vazgeçeceğiz. YTAK programıyla 10 yıl vadeli kredi sunuyoruz. Hizmet ihracatında vergi istisnası yüzde 80'e çıkacak.

Türkiye'nin kredi notu görünümünde iyileşme var ve not artışını hak ediyor.

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