SON DAKİKA: İnternet alışverişi yapanlar dikkat! 2 karara imza atıldı

TÜKETİCİYİ ALDATANA CEZA YAĞDI

Reklam Kurulu tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceleyip 134 dosyadan 119'unu mevzuata aykırı buldu. Kurul, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN ÜYELİK ŞARTLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları da ele alındı.

Kurul tarafından söz konusu konuyla ilgili değerlendirmeye alınan 12 adet dosya için idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandığı bildirildi.

Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detayların daha sonra Ticaret Bakanlığı internet sitesinden paylaşılacağı belirtildi.