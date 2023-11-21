SON DAKİKA: İstanbul Valiliği açıkladı! Kış lastiği uygulaması erkene çekildi

Son dakika haberi...İstanbul Valiliği, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucunda ticari araçlarda zorunlu kış lastiği kullanma uygulamasını bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini duyurdu. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, 'Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir.' ifadesi kullanıldı. KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU? Kış lastiği uygulaması ticari araçlar için zorunlu tutulan bir uygulamadır. Hususi araçlar bu kapsamın dışında tutulmaktadır.