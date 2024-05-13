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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:25

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

Son dakika haberleri: En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyuna duyurdu. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını ifade eden Bakan Şimşek, kamu araçları, binaları, istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, hizmet içi eğitim/yurt içi geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme ve iletişim giderleri ile diğer cari harcamalar başlığıyla 8 maddede alınacak önlemleri açıkladı.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

"KAMUDA VERİMLİLİĞİ ESAS ALACAĞIZ"

Kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketin tek başına değil bütüncül bir çerçevede olduğunu ifade etti.

Deprem harcamalarından en ufak bir fedakarlık yapmadan kamu dengesinin sağlanacağını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını bildirdi.

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SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

"ÖNLEMLER DAHA SIKI İZLENECEK"

"Hiçbir kamu kurumu tasarruflardan istisna değil" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır.

Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

BAKAN ŞİMŞEK 8 MADDELİK PLANI DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde alınacak önlemleri tek tek açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yakında ilave tedbirlerin de açıklanacağını belirtti.

İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf hareketi başladı! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu

İŞTE 8 BAŞLIKTA KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Tedbirlerin tüm kamuyu kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Deprem yaralarını sardığımız dönemde harcamaları disiplin altına alıyoruz. Tabi ki bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle 9-10'lara çıkacak açığı yüzde 5 gibi daha makul düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti'nin önemli özelliği olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu açıklayacağımız ilk paket değil son paket de olmayacak. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan 3 husus var. Birincisi OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufun amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlara ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi idareler, mahali idareler, KİT, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır.

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