SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi 4. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

MİLLİ GELİR İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

2023 yılında Türkiye ekonomisi, %4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH, 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı GSYH ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldi.

Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme ekonomimizin gücünü göstermektedir.