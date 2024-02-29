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Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:00

SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2023 yılında Türkiye ekonomisi, %4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH, 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı GSYH ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldi." dedi.

SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

Son dakika haberleri: Türkiye 2023 genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında 2. sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerini korurken, kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi.

SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi 4. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

MİLLİ GELİR İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

2023 yılında Türkiye ekonomisi, %4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH, 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı GSYH ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldi.

Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme ekonomimizin gücünü göstermektedir.

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SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

TÜRKİYE EKONOMİSİ OECD VE G-20'YE DAMGA VURDU

Açıklanan küresel büyüme verilerine göre dördüncü çeyrekte ve 2023 yıl genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında 2. sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerimizi koruyoruz.

2023 yılının dördüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 4 oranında büyürken tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında bu çeyrekte pozitif büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde katma değer artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre inşaat sektöründe 10,8, sanayi sektöründe yüzde 1,9, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,7'lik yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir.

Emeğin milli gelirden aldığı pay 2023 yılında artmıştır. İşgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı 2022 yılındaki yüzde 23,6 seviyesinden, 2023 yılında yüzde 29,1'e yükselmiştir.

SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM VE İHRACAT YOLUYLA BÜYÜME KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

Para ve maliye politikası eşgüdümünde enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlarımızı sürdürürken, ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam etmektedir.

Amacımız Cumhurbaşkanımız liderliğinde istikrar içinde, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile Türkiye Yüzyılında ülkemizi daha ilerilere taşımak, halkımızın sosyal refahını kalıcı olarak artırmaktır.

SON DAKİKA: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi

"CARİ AÇIKTA İYİLEŞME SÜRECEK"

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi 2023'te Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 büyüyerek 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi.

2023'te büyümenin üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Programımız doğrultusunda yılın üçüncü çeyreğinde büyümede başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. 2024 yılına ilişkin göstergeler dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor.

Program hedeflerimize doğru yol alıyoruz."

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