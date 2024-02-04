Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
15:41
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan para politikası için ilk açıklama! Bir açıklamada Bakan Şimşek'ten
Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan para politikası ve enflasyon açıklamasında bulundu. Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi. Bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, kurumlararası eşgüdüme dikkat çekti.