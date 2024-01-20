Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:54

SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına(KKK) sözleşmeleli er alımı gerçekleştirecek. Peki, kimler başvurabilir? İşte, şartların belli olduğu personel alımına dair detaylar...

SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı için başvurular başladı.

SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

Adaylar, sözleşmeli er alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...

KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

SON DAKİKA: MSB en düşük 34 bin 200 tl maaşla personel alımı yapacak! Sözleşmeli er başvuruları başladı...

EN DÜŞÜK MAAŞ 34 BİN 200

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

Ayrıca sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak veriliyor.

SON DAKİKA