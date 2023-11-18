OTOMOBİLE ÖTV AYARI SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de! Fiyatları düşürecek karar...

Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 10:53

Son dakika haberi...Yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi ve motor gücü 160 kilovatın (kW) altında olan elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Söz konusu matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Bu kararla beraber elektrik motora sahip olan söz konusu matrah eşiğindeki otomobillere daha düşük maliyetlerle ulaşılınacak. Yapılan düzenleme ile örneğin bazı otomobil markalarının satış fiyatları, küçük farklarla yüzde 40 dilimine girdiği için fiyat ayarlamaları yapılarak yüzde 10'luk dilime alınabilecek ve böylece fiyatlarda gerileme yaşanabilecek.