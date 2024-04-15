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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:11

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK açıklamasında, "Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

TÜİK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

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SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,5 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak tahmin edildi.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %24,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi."

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