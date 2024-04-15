Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:11
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik oranı geriledi
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK açıklamasında, "Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi." ifadelerine yer verdi.