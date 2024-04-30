SON DAKİKA: Tavuk etine ihracat kısıtlaması

TİCARET BAKANLIĞI TAVUK ETİ İHRACATINI SINIRLANDIRDI

Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık bazda azami 10 bin ton toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.