SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.
2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2023
|2024
|Ocak
|99,5
|99,4
|Şubat
|99,1
|99,0
|Mart
|98,9
|100,0
|Nisan
|102,4
|Mayıs
|103,8
|Haziran
|101,3
|Temmuz
|99,4
|Ağustos
|94,2
|Eylül
|95,5
|Ekim
|96,6
|Kasım
|95,3
|Aralık
|96,4