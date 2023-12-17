Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
12:12
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin milli uçak motorunda sona gelindi!
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli teknoloji hamlesi' meyvelerini veriyor. Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI, milli helikopter motorunu seri üretim aşamasına getirdi ve ilk milli uçak motoru da yakın zamanda çalıştırılacak. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Seri imalat aşamasına artık geldik. Hatta ham malzemeleri ilk parti için sipariş verdik. Elimizden geldiği kadar hızlı yapıp 1 yıl veya 15-16 ay içinde ilk seri imalat ürünleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Türkiye'nin ilk milli uçak motoru TEI-TF6000. İlk motorumuzun çalıştığını inşallah yakında anons etmeyi Allah nasip eder. Bu sürecin iyi bir yerindeyiz TEI-TF6000'de. İlk motorumuzu çalıştırmaya bayağı yaklaştık" dedi.