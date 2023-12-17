SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin milli uçak motorunda sona gelindi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde geliştirdikleri TEI-TS1400 turboşaft motorunun GÖKBEY helikopteri ile yaptığı ilk uçuştan çok şey öğrendiklerini ifade eden Akşit, uçuştan sonra da helikopter üzerinde bazı testler yaptıklarını söyledi.

Motorları daha sonra Eskişehir'deki TEI tesislerine getirip çeşitli incelemeler ve testler gerçekleştirdiklerini anlatan Akşit, şöyle konuştu: