Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

"AKTİF İŞBİRLİĞİ MODELİYLE DESTEKLİYORUZ"

Törende konuşan Bakan Kacır, yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif işbirliği modeliyle destekledikleri Yapay Zeka Ekosistem Çağrı'sının tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını dile getirerek, bugün imza atacakları 17 konsorsiyumun, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemi için hayırlar getirmesini temenni etti.

Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretme başarısının ülkeleri ve firmaları bir adım öne taşıdığına dikkati çeken Kacır, özellikle yapay zeka, veri işleme ve veri analizi kabiliyetleriyle akıllı üretim sistemlerinden akıllı tarıma, iklim değişikliğinden eğitim ve finans teknolojilerine kadar her alanda bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline geldiğini, endüstrileri dönüştürdüğünü kaydetti.