Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:54

Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki yerinin öneminin farkında olduklarını belirterek, "Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarımızı yakında devreye alacağız. Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi böylelikle 5 misline çıkacağız." ifadelerini kulladı.

AA
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katıldı.

Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

"AKTİF İŞBİRLİĞİ MODELİYLE DESTEKLİYORUZ"

Törende konuşan Bakan Kacır, yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif işbirliği modeliyle destekledikleri Yapay Zeka Ekosistem Çağrı'sının tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını dile getirerek, bugün imza atacakları 17 konsorsiyumun, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemi için hayırlar getirmesini temenni etti.

Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretme başarısının ülkeleri ve firmaları bir adım öne taşıdığına dikkati çeken Kacır, özellikle yapay zeka, veri işleme ve veri analizi kabiliyetleriyle akıllı üretim sistemlerinden akıllı tarıma, iklim değişikliğinden eğitim ve finans teknolojilerine kadar her alanda bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline geldiğini, endüstrileri dönüştürdüğünü kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

"TÜRKİYE İÇİN BİR TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUK"

Kacır, yapay zekanın sağladığı fırsatlarla farklı sınamaları da beraberinde getirdiğine değinerek, "Yapay zeka gelişim çalışmaları, toplumlar nezdinde doğrudan sorumlu devlet ve akademik yapılar yerine, dünyada daha çok kar odaklı şirketler tarafından yürütülmekte. Bazı ülkelerin, yeni bir üstünlük hatta hegemonya yarışı olarak değerlendirdiği bu sektörde, geliştiricileri ve uygulayıcıları etik, şeffaflık ve güvenlik gibi konularda sınırlandırıcı bir küresel mutabakat henüz sağlanamamış durumda. Bu nedenle yapay zekanın yarattığı değişimi yönetmek, insanlık yararına neticeler elde etmek ve yapay zekadan değer üretmek, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye için bir tercihten öte zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

"SON 21 YILDA YAPAY ZEKA ALANINDA 6,7 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

"Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisini kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Kacır, yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını, çalışmaların odağına aldıklarını anlattı.

Kacır, yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek üzere akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları arasında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla adeta bir köprü görevi üstlenen Yapay Zeka Enstitüsünü TÜBİTAK bünyesinde kurduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla proje ve 1300'den fazla kişiye 6 milyar 700 milyon lira destek verdik. Bugün yapay zeka alanında teknoparklarımızda 2 bin 300'den fazla teknoloji girişimimiz faaliyet gösteriyor. 203 AR-GE merkezimizde yapay zeka projeleri yürütülüyor. Yenilikçi teknolojilerde söz sahibi olmanın anahtarı; nitelikli insan kaynağı. Bizim en büyük gücümüz; genç ve dinamik nüfusumuz. Milyarlarca dolarlık küresel teknoloji firmalarının kurucularına ve ekiplerine baktığımızda gençleri görüyoruz. Ülke olarak kendi gençliğimize erken yaşta doğru yetkinlikleri kazandırabilirsek Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlayışla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak her adımın odağına, insan kaynağımızı alıyoruz."

Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

'ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜCRETSİZ YAZILIM EĞİTİMİ'

Deneyap teknoloji atölyeleri ve bilim merkezlerinde gençlere yapay zeka eğitimleri verdiklerini dile getiren Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek adına yapay zeka temelli yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Kacır, kalkınma ajansları desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de yeni nesil yazılım eğitimi veren 42 Yazılım okullarını açtıklarını dile getirerek, bu okullarda öğrencilere uluslararası standartlarda ücretsiz yazılım eğitimi sunduklarını kaydetti.

SON DAKİKA