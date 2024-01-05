Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:54
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki yerinin öneminin farkında olduklarını belirterek, "Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarımızı yakında devreye alacağız. Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi böylelikle 5 misline çıkacağız." ifadelerini kulladı.