SON SAATLER | TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

Türkiye dahil dört büyük ülkede Burger King'i işleten TAB Gıda halka arz oluyor. TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı ve 130 lira hisse fiyatıyla satışa çıkacak. Borsa İstanbul'u yakından takip eden vatandaşlar, "TAB Gıda halka arz ne zaman başlayacak, kaç lot verir?" sorusuna yanıt arıyor. Bünyesinde bin 500 şirket bulunduran TAB Gıda halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar TL olacak. Peki, TAB Gıda halka arz hangi bankalarda, talep toplama tarihleri ne zaman? TAB Gıda hisse fiyatı ne kadar, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, detaylar…