SON SAATLER | TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

TAB Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Yılın ikinci yarısının en büyük halka arzlarından biri olarak TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. borsa ve hisse gündemini yakından takip eden vatandaşların merceğinde. Hal böyle olunca, "TAB gıda halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorusu yanıt arıyor. Halka arz 130,00 TL sabit fiyatla ve talep toplama yöntemi ile yapılacak. Peki, TAB Gıda halka arz hisse fiyatı nedir, talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir? İşte, TABGD hisse kodu, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve tüm merak edilenler…