Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON SAATLER | TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 11:50

SON SAATLER | TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

Türkiye dahil dört büyük ülkede Burger King'i işleten TAB Gıda halka arz oluyor. TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı ve 130 lira hisse fiyatıyla satışa çıkacak. Borsa İstanbul'u yakından takip eden vatandaşlar, "TAB Gıda halka arz ne zaman başlayacak, kaç lot verir?" sorusuna yanıt arıyor. Bünyesinde bin 500 şirket bulunduran TAB Gıda halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar TL olacak. Peki, TAB Gıda halka arz hangi bankalarda, talep toplama tarihleri ne zaman? TAB Gıda hisse fiyatı ne kadar, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, detaylar…

TAB GIDA halka arz SON SAATLER! Tab Gıda TABGD halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

TAB Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Yılın ikinci yarısının en büyük halka arzlarından biri olarak TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. borsa ve hisse gündemini yakından takip eden vatandaşların merceğinde. Hal böyle olunca, "TAB gıda halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorusu yanıt arıyor. Halka arz 130,00 TL sabit fiyatla ve talep toplama yöntemi ile yapılacak. Peki, TAB Gıda halka arz hisse fiyatı nedir, talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir? İşte, TABGD hisse kodu, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve tüm merak edilenler…

TAB GIDA halka arz SON SAATLER! Tab Gıda TABGD halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ: TAB HALKA ARZ OLUYOR!

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAB GIDA halka arz SON SAATLER! Tab Gıda TABGD halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU NEDİR?

Talep toplama takvimi henüz belli olmadı. Taslak halinde olan halka arzda detayların yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olacak.

TAB GIDA halka arz SON SAATLER! Tab Gıda TABGD halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

TAB HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 130 TL olacak. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak.

TAB GIDA halka arz SON SAATLER! Tab Gıda TABGD halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tab Gıda'nın halka arz açıklık oranı %18,5 olarak belirlendi.

Halka arzda 52 milyon 500 bin lot dağıtılacak.

SON DAKİKA