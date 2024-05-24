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Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:05

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda

Son dakika haberleri: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek çiftçilere duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 199 milyon 293 bin 60 TL hububat-baklagil dane mısır fark ödemesinin, 22 milyon 44 bin 840 TL kırsal kalkınma yatırım desteğinin ve 447 bin TL hastalıktan ari işletme desteğinin yani toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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