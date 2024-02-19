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Haberler Fotohaber TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:35

TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

TCDD işçi alımı süreci başladı. Resmi Gazete'de yayımlana ilana göre TCDD 8 ilde görevlendirmek üzere KPSS şartı aranmaksızın işçi alımı yapacak. TCDD işçi alımı kapsamında 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplamda 95 işçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nereden alınacak? İşte detaylar...

TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS şartı aranmaksızın işçi alımı yapacak.

TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

TCDD İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 23 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

TCDD İŞÇİ ALIMI YAPARKEN ARADIĞI ŞARTLAR NELER?

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor

ADAYLARIN 36 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Alımı yapılacak işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

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