Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:35
TCDD işçi alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor
TCDD işçi alımı süreci başladı. Resmi Gazete'de yayımlana ilana göre TCDD 8 ilde görevlendirmek üzere KPSS şartı aranmaksızın işçi alımı yapacak. TCDD işçi alımı kapsamında 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplamda 95 işçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nereden alınacak? İşte detaylar...