TCMB Başkanı Karahan’ın ilk faiz toplantısına ilişkin beklentiler netleşti! PPK toplantı takvimi de belli oldu

QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, TCMB'nin Şubat PPK kararında para politikasında gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirttiğini ve faiz artırımlarını sonlandırdığını hatırlatarak, Merkez Bankası'nın ayrıca, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş olana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar politika faizinin sabit bırakılacağını söylediğini anımsattı.

Deniz Çiçek, tüm bunlarla beraber Banka tarafından enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ilave parasal sıkılaşma yapabileceğinin işaretinin de verildiğine dikkat çekti ve "Bu mesajlar doğrultusunda kısa vadede politika faizinde değişiklik beklemiyoruz. Sonraki dönemdeki kararlar ise enflasyon gelişmelerine bağlı olacaktır. Bizim beklentimiz, en azından son çeyreğe kadar politika faizinin mevcut seviyede tutulması, sonrasında ise enflasyonun eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak faizlerin kademeli olarak indirilmesi yönündedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.650 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 45,00 seviyesine çıkarılmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından 3 Şubat 2024 tarihinde TCMB Başkanlığına Fatih Karahan atanmıştı.