Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:48
Terör finansmanına geçit yok! Bakan Şimşek açıkladı: Erişim engelleri geçen yıla göre 6 katına çıktı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren terör örgütlerinin en önemli finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla erişimi engellenen site sayısı bir önceki yıla göre 6 katına çıktı." ifadelerini kullandı.