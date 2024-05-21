THY 3 yıl aradan sonra o ülkeye uçuşlarını başlattı

"AFGAN HALKININ DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAĞIZ"

THY Pazarlama Satış İkinci Bölge Başkanı Yayla da konuşmasında, THY'nin dünyadaki başarılarını anlattı.

Türkiye ve Afganistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyleyen Yayla, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha Türk Hava Yolları olarak iki ülke halkını birbirine bağlamaktan ve Afgan vatandaşlarını dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları ile dünyaya bağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın tüm noktalarına uygun bağlantı süreleri ve rekabetçi ücretlerle Afgan vatandaşların dünyaya açılan kapısı olacağız. Türk Hava Yolları olarak hızlı büyüyen, 454 uçaklık modern filosuyla 6 kıtada 130 ülkede 348 noktaya uçuş yaparak Kabil'i dünyaya bağlayacağız."

AFGAN YETKİLİLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Törende konuşan Afgan yetkililer de THY'nin Afganistan uçuşlarını başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirterek THY'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Vefa, her iki ülke yetkililerinin THY'nin Afganistan seferlerini başlatması için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak ilk uçağı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Vefa, THY gibi küresel bir hava yolu şirketinin Afganistan seferlerini başlatmasının rekabetçi bir ortam yaratacağını ve bunun, Afgan halkı için kolaylık oluşturacağını belirtti.

Kabil Uluslararası Havalimanı Başkanı Muhammedi de THY'nin Afganistan seferlerini başlatmasının, ülkede güvenliğin temin edildiğine dair gösterge olduğunu ve bunun diğer küresel hava yolu şirketlerine örnek oluşturacağını dile getirdi.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını 15 Ağustos 2021'de durdurmuştu.