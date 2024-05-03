Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:07

THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda personel alımı ilanı yayınladı. İlana göre THY kabin memuru alımı gerçekleştirecek.

THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

Türk Hava Yolları (THY) personel alımı gerçekleştiriyor.

THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREKİYOR

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

2 AYLIK EĞİTİME KATILACAK

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

BAŞARILI OLANLAR UÇUŞ GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

SON DAKİKA