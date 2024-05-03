THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREKİYOR

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.