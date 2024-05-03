THY kabin memuru alıyor! En az lise mezunu...

Türk Hava Yolları (THY) personel alımı gerçekleştiriyor. EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREKİYOR Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan 'Take-Off Kabin' ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. 2 AYLIK EĞİTİME KATILACAK Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. BAŞARILI OLANLAR UÇUŞ GÖREVİNE BAŞLAYACAK Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK 'Take-Off Kabin' ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin 'kariyer.thy.com' internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.