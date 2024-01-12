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Haberler Fotohaber THY'den ucuz bilet kampanyası! Yurt dışı uçuşlarında geçerli...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:10

THY'den ucuz bilet kampanyası! Yurt dışı uçuşlarında geçerli...

THY Doğu Avrupa kampanyasıyla bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceğini bildirerek, kampanya kapsamında THY, Doğu Avrupa kişi başı gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla biletlerin satışa çıktığını bildirdi.

DHA
THY’den ucuz bilet kampanyası! Yurt dışı uçuşlarında geçerli...

THY yeni başlattığı Doğu Avrupa kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 18 noktaya avantajlı fiyatlar ile uçuş imkanı sağlayan kampanya için tarih ve fiyatlar belli oldu.

THY’den ucuz bilet kampanyası! Yurt dışı uçuşlarında geçerli...

'18 NOKTAYA AVANTAJLI FİYATLAR'

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Doğu Avrupa kampanyasıyla bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

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THY’den ucuz bilet kampanyası! Yurt dışı uçuşlarında geçerli...

'SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN GEÇERLİ'

Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 21 Ocak tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında Köstence'ye 119 dolar, Bükreş'e 129 dolar, Batum'a 139 dolar, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a dolar, Varna'ya 159 dolar, Kişinev, Sofya ve Krakow'a dolar, Prag'a dolar, Gence ve Nahcivan'a 189 dolar, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 dolar, Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir."

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