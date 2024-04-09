Giriş Tarihi: 09.04.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
17:26
Ticaret Bakanı Bolat'tan 'İhracat kısıtlaması' açıklaması: İsrail'in uzlaşmaz tutumu değişmeli
Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlamasında bulundu. Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile İsrail'e getirilen kısıtlama hakkında görüştü. Bakan Bolat, "Asıl amacımız İsrail'in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Filistinli Bakan, Türkiye'nin kararına teşekkür etti.