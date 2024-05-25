TMO manipülasyonu çürüdü! Bakan Yumaklı: Hazırlığımız tam

"TARIMSAL DESTEK TUTARI 1 TRİLYON 625 MİLYAR LİRA"

Dünyada son dönemde jeopolitik ve iklim değişikliklerinin meydana geldiğine dikkati çeken Yumaklı, söz konusu değişimi yeni normal olarak adlandırdıklarını, geleceğe dönük planları buna göre yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin son 22 yılda oluşturmuş olduğu çok ciddi bir altyapı olduğunu ve bunun sayesinde dünyadaki olumsuz gelişmeleri hasar almadan atlattıklarını belirten Yumaklı, "22 yılda çiftçilerimizi üretime teşvik için reel rakamlarla ifade ediyorum, verilen tarımsal destek tutarı 1 trilyon 625 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) da değinen Yumaklı, üreticilerin ürünlerini sigortalatmaları gerektiğini ve bu konuda devlet desteği verildiğini söyledi.

Yumaklı, geçen yıl bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığını anımsatarak, "Bu başarıları makro göstergeler de teyit etmiş oluyor. Son 21 yılın 16'sında tarım sektörü büyüme gösterdi. Yıllık 69,2 milyar dolarlık hasılayla da Avrupa'da birinci, dünyada da ilk on arasındayız. Geçen yıl 2 bin 200 çeşit ürünümüzü 212 ülkeye ve bölgeye ihraç etmişiz. 31 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatına sahip olmuşuz ve bunun döviz kazanımını ülkemize getirmişiz." diye konuştu.

Bundan sonraki dönemde tarım sektörünü 5 hedef üzerine planladıklarına işaret eden Yumaklı, sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir sektör olacağını anlattı.