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Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 16:31

TMSF'den Bentley, Porsche, Mercedes satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), faaliyetlerine son verilen "evim şirketlerine" ait, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil açık ihale ile satılacak.

TMSF’den Bentley, Porsche, Mercedes satışı

TMSF, kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

TMSF’den Bentley, Porsche, Mercedes satışı

TMSF'DEN LÜKS ARAÇ SATIŞI

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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