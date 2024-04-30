TOGG’a yeni işlem! İlk kez hayata geçirildi...

"ARABANIN ANA HATLARI KOMPLE ZIRH ÇELİĞİNDEN YAPILDI"

Togg'un BR4 seviyesinde zırhlandığını bildiren Eşsiz, "Tabanca mermilerine göre zırhlandı, 45 kalibreye kadar mukavemet gösteriyor. Sadece mermi tehditlerine ve saldırılarına göre değil, arabanın ana hatları komple zırh çeliğinden yapıldığından araca yarış araçlarındaki roll bar sistemi gibi güvenlik de sağlayabiliyor." diye konuştu.

Elektrikli araçların menzillerini etkileyen en önemli unsurlardan birinin de üzerinde barındırdığı ekipmanların ağırlığı olduğuna dikkati çeken Eşsiz, "Togg ilk elektrikli araç deneyimimiz. Ağırlık olarak da üzerine 210 kilogram civarında bir yük bindi." ifadelerini kullandı.

Zırhlama işlemi gerçekleşmeden önce ve sonra aracı tam şarj ile test ettiklerini belirten Eşsiz, bu test sonucunda işlemden sonra 20 kilometrelik bir menzil kaybını tespit ettiklerini kaydetti.

Eşsiz, camların 22 milimetre kalınlığında, otomobilin dış aksamlarında görünen tüm parçaların zırhlarının BR4 seviyesinde olduğunu ifade etti.