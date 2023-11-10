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Haberler Fotohaber TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi
Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:34

TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen vahşete karşılık Türkiye'de boykotlar çığ gibi büyüyor. İsrail ve fondaşı ABD'nin ürünleri, markaları ve ödeme sistemleri tek tek terk edilerek yerini yerli ve milli sistemlere bırakıyor. Vatandaşlar İsrail'in saldırılarına destek veren Mastercard ve Visa için de sessiz kalmadı. "TROY kart kimin, TROY kart nasıl alınır, TROY kart hangi ülkenin" aramaları sıklaştı. Hızla yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmek isteyen vatandaşlar, bankaların telefonlarını kilitledi. Böylece TROY kart kullanımı ocak ayından bu yana 14 kat artarak kullanıcı sayısı 19 milyona ulaştı.

Metin CAN
TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi.

TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

19 MİLYON KART BULUNUYOR

Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY kart yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kart ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor. Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.

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TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

HACİM 14 KAT YÜKSELDİ

TROY kart ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarı, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30.5 milyar liradan 47.9 milyar liraya yükseldi. TROY kart ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat arttı. 2023 başından itibaren TROY kart ile toplam 239.2 milyar liralık işlem yapıldı. Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un kullanımı, haziran ayına göre üçe katlandı.

TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

TALEP DAHA DA ARTACAK

Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda hızlandığını, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY kart olan talebin daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

BANKALARA 'ZORLUK ÇIKARMAYIN' ÇAĞRISI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından tüketiciler tarafından kredi kartı ve banka kartlarında ödeme yöntemi olarak yerli kartın tercih edilmeye başlandığını belirterek, bankaların bu konuda zorluk çıkarmaması çağrısında bulundu. Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların yerli kart talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu yöndeki talepleri çok doğru. Bankalar, tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorunda. Bazı bankaların sıkıntı çıkardığı yönünde şikâyetler geliyor" dedi.

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