TROY kart hacmi 14 kat arttı! Bankaların telefonları kilitlendi

Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen vahşete karşılık Türkiye'de boykotlar çığ gibi büyüyor. İsrail ve fondaşı ABD'nin ürünleri, markaları ve ödeme sistemleri tek tek terk edilerek yerini yerli ve milli sistemlere bırakıyor. Vatandaşlar İsrail'in saldırılarına destek veren Mastercard ve Visa için de sessiz kalmadı. "TROY kart kimin, TROY kart nasıl alınır, TROY kart hangi ülkenin" aramaları sıklaştı. Hızla yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmek isteyen vatandaşlar, bankaların telefonlarını kilitledi. Böylece TROY kart kullanımı ocak ayından bu yana 14 kat artarak kullanıcı sayısı 19 milyona ulaştı.