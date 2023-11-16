Turizmde hedef 100 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'kilit konumda' diyerek açıkladı: Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçireceğiz"

'TURİZM SEKTÖRÜ DÜNYA EKONOMİSİNDE EN HIZLI GELİŞEN VE GENİŞLEYEN ALANLARDAN BİRİ'

Turizmin toplumlararası ilişkileri geliştiren bir sektör olduğunu da aktaran Yılmaz, son yıllarda özellikle ulaşım ve teknolojide yaşanan dönüşümlerin sektörü ve tüketicilerin taleplerini önemli ölçüde etkilediğini, turizm sektörünün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin makro politika açısından da turizmin kilit konumda olduğuna işaret eden Yılmaz, "12. Kalkınma Planı'mızı Meclis'imiz kabul etti. Oradaki amacımız cari açığımızı sıfır seviyelerine doğru yaklaştırmak. Burada turizmin çok önemli katkısı olacak." diye konuştu.