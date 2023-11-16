Turizmde hedef 100 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'kilit konumda' diyerek açıkladı: Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçireceğiz"

Türkiye'nin makro politikası açısından turizmin kilit konumda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimiz var. 2028'de 70 milyon turisti aşan bir turizm sektörü diyoruz. 2030'lara doğru giderken 100 milyar dolar turizm hedefimiz var. Çok önemli, iddialı bir hedef ama bu yıl 55 milyar dolarları bulduysak, katma değeri de giderek artan bir turizm sektörü oluşturuyorsak neden olmasın. Bu iddialı hedefleri de inşallah Bakanlığımız, sektör bütün paydaşlarla gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. Bu çerçevede Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.