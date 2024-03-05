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Haberler Fotohaber Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:59

Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılına ilişkin turizm hedefini açıkladı. Almanya bazında 7 milyon sayısını geçmeyi umuyoruz ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, "2028'e kadar turizm gelirini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

AA
Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz." dedi.

Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Bakan Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 55. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na katıldı.

Geçen yılın verilerine ve Türkiye'nin turizm hedeflerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'nin geçen yılı, deprem felaketi, savaşlar ve seçim süreci gibi sıkıntılarla karşılaşmış olsa da rekor sayıda ziyaretçi ve turizm geliriyle kapattığını anlattı.

Bakan Ersoy, turizm konusunda 2024 hedefinin çok daha iddialı olduğunu dile getirerek, "Bu sene inşallah 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. İnşallah bu hedefi aşacağız. Erken rezervasyon ülkelerden ilk veriler gelmeye başladı. Bunlardan önemlisi Almanya pazarı. 2023'ü çok iddialı bir rekor sayıyla kapatmıştık. Almanya'dan 6,2 milyon ziyaretçiyle 2023'ü kapattık. İlk veriler de çok çok iyi. Erken rezervasyonlarda yüzde 20'nin üzerinde artış gözlemleniyor. Bazı operatörlerde bu sayının çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. 2024'te Almanya bazında 7 milyon sayısını geçmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

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Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

"TÜRKİYE OLARAK 2028'E KADAR KİŞİ BAŞI HARCAMADA 130 DOLARLARI GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye'nin özellikle Avrupa pazarında pasta payını arttırmayı hedeflediğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunun yanında da Uzak Doğu pazarlarında yeni destinasyonları hedef pazar olarak portföyümüze koymuş durumdayız. Avrupa pazarında özellikle nitelikli turisti arttırabilmek için 2018 sonu itibarıyla yeni stratejilere geçmiştik. 2017'yi kişi başı harcama olarak 65 dolarla kapatmıştık. Geçen sene de kişi başı harcamayı 99 dolar rakamına kadar taşıdık. Önümüzdeki sene 106 dolar hedefliyoruz. Türkiye olarak 2028'e kadar kişi başı harcamada 130 dolarları geçmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda da farklı ürün çeşitleriyle pazara girmeyi hedefliyoruz.

Eskiden olduğu gibi sadece deniz, kum, güneş değil. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım gücüyle hem ürün çeşitliliği yakalamak istiyoruz hem de hedeflenen destinasyon, yani bize yolcu, turist sağlayan hedef destinasyon sayısını artırmayı planlıyoruz. Başarılı da sonuçlar almaya başladık. Son dört yıldır 200'den fazla ülkede şu anda ülkemiz yoğun turizm tanıtımı yapıyor. Bütün bu ülkelerden yolcu trafiği başlattık."

Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Ersoy, özellikle Türk Hava Yolları'nın 330'dan fazla şehre direkt uçuyor olmasının bu noktadaki önemine değindi.

Türkiye'nin tanıtımı amacıyla arkeolojiyi de ön plana çıkaran "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesini hazırladıklarına işaret eden Ersoy, özellikle arkeolojik kazı noktalarındaki hem kazı hem restorasyon hem de yeniden ihya bütçelerini 15-20 kata varan oranlarda, bölgesine göre değişen noktalarda artırdıklarını söyledi.

Ersoy, şu anda 144 ayrı noktada çok yoğun kazı programları başladığını anlatarak, aşamalı olarak da şehir merkezlerinde olan veya bu noktalara yakın konumdaki arkeolojik bölgelerde gece müzeciliğini başlattıklarını ifade etti.

Gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde gece müzeciğiyle turistlerin rahat gezebileceği bir ortam oluşturulduğunu, o nedenle saat 00.00'a kadar belli başlı müzeleri açık tutma kararı aldıklarını belirten Ersoy, "Aşamalı bir şekilde talep gören bütün müzelerimize bu sistemi kaydıracağız. Bu sene, en çok ziyaretçi alan 15 noktada inşallah yetiştirebilirsek başlıyoruz. Sonra aşamalı olarak bu sayıyı da arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Ersoy, arkeolojinin ürün çeşitliliği olarak yeterli olmadığını vurgulayarak, "Almanya'da bisiklet turlarıyla ilgili çalışmalarımızı da hazırladık. Özellikle buradaki bisiklet federasyonuyla son birkaç yıldır yoğun çalışma içindeyiz ve buradaki Avrupa bisiklet destinasyonlarına Türkiye rotalarını eklemeye başladık. Oradan da yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Bugün de aslında burada Alman milli takımından bir sporcunun bir etkinliği olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, bunların yanında Türkiye'nin gastronomi değerlerinin çok fazla olduğunu ve bunu tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin 3 yıldır Michelin Rehberi'ne dahil edildiğini, aşamalı bir şekilde önce İstanbul'da başladıklarını, geçen sene itibarıyla İzmir, Çeşme, Urla ve Bodrum'u bu rehbere dahil ettiklerini dile getiren Ersoy, gastronomi konusunda da artık Türkiye'yi marka bir ülke haline getirmeyi ve gastro stillerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini, bu çalışmanın da başarıyla devam ettiğini söyledi.

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