Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Bakan Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 55. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na katıldı.

Geçen yılın verilerine ve Türkiye'nin turizm hedeflerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'nin geçen yılı, deprem felaketi, savaşlar ve seçim süreci gibi sıkıntılarla karşılaşmış olsa da rekor sayıda ziyaretçi ve turizm geliriyle kapattığını anlattı.

Bakan Ersoy, turizm konusunda 2024 hedefinin çok daha iddialı olduğunu dile getirerek, "Bu sene inşallah 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. İnşallah bu hedefi aşacağız. Erken rezervasyon ülkelerden ilk veriler gelmeye başladı. Bunlardan önemlisi Almanya pazarı. 2023'ü çok iddialı bir rekor sayıyla kapatmıştık. Almanya'dan 6,2 milyon ziyaretçiyle 2023'ü kapattık. İlk veriler de çok çok iyi. Erken rezervasyonlarda yüzde 20'nin üzerinde artış gözlemleniyor. Bazı operatörlerde bu sayının çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. 2024'te Almanya bazında 7 milyon sayısını geçmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.