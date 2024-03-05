Turizmde hedef 100 milyar dolar! Türkiye, Almanya bazında 7 milyon turisti geçecek

Ersoy, özellikle Türk Hava Yolları'nın 330'dan fazla şehre direkt uçuyor olmasının bu noktadaki önemine değindi.
Türkiye'nin tanıtımı amacıyla arkeolojiyi de ön plana çıkaran "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesini hazırladıklarına işaret eden Ersoy, özellikle arkeolojik kazı noktalarındaki hem kazı hem restorasyon hem de yeniden ihya bütçelerini 15-20 kata varan oranlarda, bölgesine göre değişen noktalarda artırdıklarını söyledi.
Ersoy, şu anda 144 ayrı noktada çok yoğun kazı programları başladığını anlatarak, aşamalı olarak da şehir merkezlerinde olan veya bu noktalara yakın konumdaki arkeolojik bölgelerde gece müzeciliğini başlattıklarını ifade etti.
Gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde gece müzeciğiyle turistlerin rahat gezebileceği bir ortam oluşturulduğunu, o nedenle saat 00.00'a kadar belli başlı müzeleri açık tutma kararı aldıklarını belirten Ersoy, "Aşamalı bir şekilde talep gören bütün müzelerimize bu sistemi kaydıracağız. Bu sene, en çok ziyaretçi alan 15 noktada inşallah yetiştirebilirsek başlıyoruz. Sonra aşamalı olarak bu sayıyı da arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.