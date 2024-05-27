Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi savunma sanayii firmalarının ürettiği ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kazandırılıyor. Bunun yanı sıra elde edinilen tecrübeler uzay çalışmalarında ve diğer sanayii alanlarında kullanılıyor. Peki son 2 ayda Türk Savunma Sanayiinde ne tür gelişmeler yaşandı? İşte Türk AR-GE ordusunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde son 2 ayda atılan 32 dev adım…