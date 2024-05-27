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Haberler Fotohaber Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:16

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

Savunma endüstrisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlayan ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN gibi savunma sanayii firmaları yürüttükleri projelerle TSK'nın caydırıcı gücünü artırıyor. Bununla beraber elde edinilen tecrübeler farklı alanlarda kullanılıyor. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümler sunan savunma sanayii ürünlerinde yaşanan son gelişmeler neler? İşte savunma sanayii neferlerinin sadece 2 ayda attığı 32 dev adım…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayiinde çalışmalar hız kesmiyor. AR-GE çalışmalarının aralıksız sürdüğü savunma sanayii ürünlerinde son 2 ayda hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar…

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi savunma sanayii firmalarının ürettiği ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kazandırılıyor. Bunun yanı sıra elde edinilen tecrübeler uzay çalışmalarında ve diğer sanayii alanlarında kullanılıyor. Peki son 2 ayda Türk Savunma Sanayiinde ne tür gelişmeler yaşandı? İşte Türk AR-GE ordusunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde son 2 ayda atılan 32 dev adım…

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Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE NELER YAŞANDI?

MAYIS

ASELSAN'ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15.000 feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi.

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-1, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testi kapsamında 38, 39 ve 40. Test uçuşları başarıyla gerçekleştirerek toplamda 357 saat uçuş süresine ulaştı.

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 32 dev adım…

ROKETSAN'ın omuzdan atılan füzesi SUNGUR, test atışlarında hedefini başarıyla vurdu.

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